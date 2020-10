Sociale: Campidoglio, finanziamenti per cittadini con disagio mentale anche nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il cofinanziamento per sostenere gli interventi finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini con disagio mentale da parte di Roma Capitale. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "anche per l'anno 2021, infatti, l'amministrazione capitolina concorre a finanziare progetti ai Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali cittadine per un importo di circa € 3.500.000: € 2.320.000 alle attività realizzate dai Centri diurni, € 170.000 alle attività realizzate dai centri di salute mentale, € 600.000 all'intervento "sostegno all'abitare" e € 410.000 all'intervento 'soggiorni di vacanza' ". "Riteniamo fondamentale contribuire alle attività per i cittadini con disagio mentale, perché per tutte le fragilità stiamo lavorando ad un approccio completo per il benessere della persona con l'obiettivo di andare oltre la logica meramente assistenziale e predisporre progetti di autonomia e inclusione attiva – afferma l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì -. Per questo continueremo a supportare le Asl finanziando progetti per il benessere sanitario ma anche relazionale e inclusivo della persona".(Com)