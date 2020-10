Fisco: Mef, da gennaio ad agosto imposte dirette a 159,6 miliardi, calano le indirette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi otto mesi dell'anno le imposte dirette si sono attestate a 159,689 miliardi di euro registrando un incremento del 4,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando ai dati diffusi dal ministero dell'Economia, il gettito Irpef si è attestato a 122,185 miliardi di euro mostrando una sostanziale stabilità: l'andamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato e sui redditi di lavoro autonomo mostra rispettivamente una flessione dell'8,5 e dell'8,9 per cento, mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico registrano un incremento pari a 4,7 punti. In forte aumento anche l'Ires, con un incremento del 29,7 per cento. Tra le altre imposte dirette, prosegue la nota, vanno segnalati gli incrementi dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale, dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze che riflettono le performance positive dei mercati finanziari nel corso del 2019 e dell'imposta sostitutiva dei fondi pensione, il cui incremento è determinato dai risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2019 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari. (segue) (Com)