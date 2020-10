Fisco: Mef, da gennaio ad agosto imposte dirette a 159,6 miliardi, calano le indirette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano invece le imposte indirette, che con un decremento del 17,6 per cento si sono attestate a 111,877 miliardi di euro: la variazione è da imputare alla diminuzione del 15,6 per cento che ha interessato l'Iva e alla componente scambi interni. Il gettito dell'Iva sulle importazioni registra un calo importante di 28,2 punti percentuali. Tra le altre imposte indirette registrano un incremento le entrate dell'imposta sulle assicurazioni (1,4 per cento) e quelle dell'imposta di bollo (3,9), mentre il gettito dell'imposta di registro segna una diminuzione del 23 per cento. Il gettito dell'accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi, prosegue la nota, diminuisce del 27,1 per cento per effetto dell'applicazione del decreto Rilancio che ha ridotto le percentuali degli acconti mensili all'80 per cento. In calo anche il gettito da accisa sul gas naturale per combustione (flessione del 18,5 per cento) e l'accisa e imposta erariale sui gas incondensabili (flessione del 26,3 per cento) e l'accisa sull'energia elettrica e addizionale (tre punti in meno). Calano poi del 43,3 per cento le entrate relative ai "giochi". (Com)