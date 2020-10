Ue: per la Commissione Conserve Italia e Conserves France violano norme anticoncorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha informato Conserve Italia Soc. coop. Agricola e la sua controllata, Conserves France SA del suo parere preliminare di aver violato le norme dell'Ue sulle pratiche anticoncorrenziali accettando di falsare la concorrenza sul mercato delle verdure in scatola nello Spazio economico europeo. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che Conserve Italia è una cooperativa agricola italiana che produce, tra le altre cose, verdure in scatola. La Commissione teme che Conserve Italia possa aver raggiunto un accordo con altri operatori di mercato nel See per fissare i prezzi di vendita, condividere i mercati e i clienti per la fornitura di alcuni tipi di verdure in scatola a rivenditori e aziende del settore della ristorazione. In particolare, l'esecutivo europeo sospetta che Conserve Italia abbia partecipato ad accordi orizzontali di pricing e market sharing, attraverso i quali ha coordinato per diversi anni consecutivi il proprio comportamento commerciale con quello degli altri operatori di mercato. Se il parere preliminare della Commissione dovesse essere confermato, questo comportamento costituirebbe una violazione delle norme dell'Ue che vietano pratiche commerciali anticoncorrenziali come la collusione sui prezzi e la ripartizione del mercato. (Beb)