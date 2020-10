Credito: fusione tra controllata svizzera Intesa Sanpaolo e Reyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, controllata di Intesa San Paolo in Svizzera, si è fusa con Reyl, società di amministrazione di patrimoni elvetica. Dall'operazione Intesa Sanpaolo ha ottenuto una quota del 69 per cento in Reyl. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui la nuova banca privata nata dalla fusione gestirà un patrimonio di 16,7 miliardi di euro e avrà quasi 400 dipendenti. La transazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2021. La fusione tra Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval e Reyl avviene nel quadro del consolidamento in atto da anni tra le banche private svizzere. L'ammorbidimento del segreto bancario, i requisiti normativi più severi e la competizione con le società della finanza tecnologica hanno danneggiato la resistenze del settore del credito elvetico. (Geb)