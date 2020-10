Romania: Ue approva garanzia di prestito fino a 19,3 milioni di euro per compagnia aerea Tarom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, una garanzia di prestito fino a circa 19,3 milioni di euro a favore della compagnia aerea statale romena Tarom. Il provvedimento mira a risarcire la compagnia aerea per le perdite direttamente causate dall'epidemia di coronavirus e dalle restrizioni ai viaggi introdotte dalla Romania e da altri paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus nel periodo compreso tra il 16 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Il sostegno pubblico assumerà la forma di garanzia sui prestiti di mercato. (Beb)