- Massimo Giannini, direttore de "La Stampa", è risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo è in corso, in questi minuti, l'evacuazione della redazione del giornale, in via Lugaro, a Torino. Stando a quanto si apprende, la sede de "La Stampa" resterà chiusa oggi e domani per un intervento di sanificazione urgente. (Rpi)