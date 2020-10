Francia: premier Castex annuncia 280 milioni di euro per ferrovie nell'Auvergne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato un finanziamento da 280 milioni di euro su due anni per il trasporto ferroviario nella regione dell'Auvergne, nel centro del paese. L'obiettivo principale è quello di migliorare il collegamento tra Parigi e Clermont Ferrand per riuscire a unire le due città con un viaggio di tre ore e un quarto. Ogni anno questa linea viene utilizzata da 1,8 milioni di viaggiatori, con frequenti ritardi e disagi denunciati spesso dalla stampa locale. "Bisogna riportare il massimo di merci possibile sul trasporto ferroviario, è un cantiere estremamente ambizioso tenuto conto delle tendenze in atto da decenni", ha dichiarato Castex. (Frp)