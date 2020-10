Commercio: Confartigianato Roma, assurda e penalizzante chiusura locali ipotizzata alle 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli dell'emergenza sanitaria ma questa misura restrittiva, al momento solo ipotizzata, ci sembra assolutamente penalizzante e anche prematura in un momento a dir poco difficile per il settore. Chiudere alle 22 o alle 23 impatterebbe soprattutto sul fattore psicologico, le persone sceglierebbero probabilmente di non uscire pur di evitare disagi di orari o altro. Chiediamo piuttosto più controlli per far rispettare il distanziamento e le regole che già ci sono". Lo dice in una nota Andrea Rotondo, presidente Confartigianato Roma(Com)