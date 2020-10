Cnel: Fracassi, governo accolga manifesto Next Generation su pari opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fracassi ha spiegato: "Malgrado i progressi finora compiuti, soprattutto in materia di lavoro e partecipazione al mondo produttivo, sono ancora riscontrabili profonde differenze e disuguaglianze di genere. La perdurante distanza tra i generi, misurabile sul piano quantitativo e riguardante molteplici dimensioni culturali, rappresenta ancora un rilevante fattore critico il cui superamento non è più procrastinabile. Il superamento di questa distanza così marcata deve essere ricompreso nell'agenda di ogni livello istituzionale". Quindi ha concluso: "Queste proposte saranno consegnate a breve a Governo e Parlamento per essere inserite nelle misure del Recovery Fund. Mai come in questo momento, serve un intervento adeguato sul versante dell'occupazione e un sostegno all'imprenditoria femminile. E' molto importante coniugare qualità del lavoro con gli investimenti da mettere in campo". (Ren)