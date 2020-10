Maltempo: Ferrari (Lega), se richiesto da Regioni governo metta in campo Forze Armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il responsabile del dipartimento Difesa della Lega, e capogruppo in commissione alla Camera, Roberto Paolo Ferrari, "la drammatica situazione che alcune regioni del Paese stanno vivendo a causa della grave ondata di maltempo che ha già causato molte vittime, richiede il concorso di tutti gli apparati dello Stato. Pertanto, se richiesto dai governatori e dalla Protezione Civile delle regioni colpite, il governo, invece di scaricare responsabilità sui Comuni come fatto in maniera squallida dal ministro Costa, metta a disposizione le capacità delle nostre Forze Armate, in ossequio a questa loro facoltà in caso di calamità naturali", dichiara in una nota. "Sappiamo quanto la loro presenza sia utile ed apprezzata, a fianco delle popolazioni e dei Sindaci che stanno vivendo questo dramma, piuttosto di quando vengono impiegati come fattorini a consegnare i banchi", conclude Ferrari.(Com)