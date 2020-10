Governo: Sisto (FI), bene Casellati, democrazia parlamentari a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme lanciato dalla presidente del Senato Casellati sullo stato di salute della nostra democrazia rappresentativa non si può che condividere per un semplice, lapalissiano motivo che denunciamo da tempo: l'uso strumentale dei Dpcm per varare misure pesantemente restrittive della libertà personale, spesso annunciate nottetempo, ha messo il governo al riparo da ogni controllo del Parlamento, del Quirinale e della Corte Costituzionale". Queste le parole del deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. "Se a questo si aggiunge il ricorso a go-go ai decreti legge a scatola chiusa, la promozione ciclica del voto a distanza e il taglio dei parlamentari, il quadro di una 'dittatura morbida' è completo", prosegue Sisto. "Abbiamo ben chiaro, considerando anche le rumorose esternazioni del fondatore del M5S, quanto il superamento del Parlamento sia qualificante nella proposta (anti) politica pentastellata. Per questo occorra vigilare affinché l'emergenza sanitaria non venga usata come un anestetico per addormentare la nostra democrazia e non farla svegliare più", conclude il deputato azzurro. (Com)