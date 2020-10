Coronavirus: Asl Latina, drive-in temporaneo a Terracina, obbligo prenotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Latina comunica che nei giorni 6-7-8 ottobre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 18, presso lo stadio comunale "Mario Colavolpe" di Terracina, verrà istituito un drive-in temporaneo per l’esecuzione del tampone rapido con esame antigenico. L'azienda sottolinea che "è richiesta massima collaborazione istituzionale e della cittadinanza. Inoltre, per per sottoporsi al tampone sarà obbligatorio prenotarsi in anticipo sul sito della Asl".(Com)