Malawi: esecutivo Chakwera rende conto dei primi cento giorni di governo

- Si tiene oggi a Lilongwe, capitale del Malawi, un incontro nel quale l'esecutivo del presidente Lazarus Chakwera presenterà una valutazione dei primi cento giorni di governo. Nel corso della riunione, riferisce la stampa locale, il segretario alla presidenza Zangazanga Chikhosi ha delineato le iniziative approvate dal Consiglio dei ministri per alleggerire i costi di produzione per gli agricoltori, mentre il vicepresidente Saulos Chilima ha affermato che la nuova amministrazione sta riformando il servizio pubblico per garantire una migliore erogazione dei servizi. E'atteso inoltre un discorso del presidente Chakwera, che parlerà alla Nazione sulle politiche che il suo governo intende intraprendere. Chakwera ha prestato giuramento come nuovo presidente del paese lo scorso 28 giugno, dopo aver vinto le elezioni generali con il 58,57 per cento dei voti. "Giuro solennemente che svolgerò bene e sinceramente le funzioni dell'alta carica del presidente della Repubblica del Malawi e che preserverò e difenderò la Costituzione", ha dichiarato durante la cerimonia nella capitale Lilongwe. Al voto Chakwera ha battuto il presidente uscente Peter Mutharika. L'esito delle elezioni ripetute costituisce un clamoroso ribaltamento del voto del maggio 2019, poi annullato a causa di irregolarità "diffuse, sistematiche e gravi" denunciate prima dalla Corte costituzionale, quindi dalla Corte suprema del Paese. (Res)