Imprese: Bonomi, clima di incertezza e sfiducia verso interventi economici del governo

- Per rilanciare il paese è necessaria una visione di lungo periodo accompagnata da interventi atti a stimolare soprattutto gli investimenti. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto oggi all'evento "Disegniamo il futuro" organizzato dall'Unione industriali di Varese. "Abbiamo imprese bellissime che si trovano in un clima di incertezza e sfiducia nelle ricette di economia messe in campo nell'ultimo periodo: mentre inizialmente condividevamo gli interventi emergenziali, ma ora serve visione per arrivare alla ripresa", ha spiegato, sottolineando che il paese è entrato in "una grossa crisi" dopo che negli anni passati venne dato "un segnale negativo con l'abbandono di industria 4.0: da lì iniziano i problemi di fiducia rispetto alla politica industria che voleva mettere in campo il nostro governo". (Ems)