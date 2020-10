Difesa: Argentina, varata prima unità francese per la marina militare dotata di armamento Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere navale francese Naval Group ha varato questa settimana il primo di una serie di tre nuovi pattugliatori oceanici destinati a integrare la flotta della Marina militare Argentina. L'unità appartenente alla classe Gowind, si legge nel quotidiano "Ambito", si trova attualmente in fase di equipaggiamento, e verrà dotata oltre al sistema di gestione del combattimento Polaris, anche di un sistema di armamento Marlin-Ws di ultima generazione dell'azienda italiana Leonardo. Il primo pattugliatore costruito da Naval Group per il paese sudamericano sarà consegnato entro il primo trimestre del 2021 ed è stato battezzato Ara Piedrabuena. Il cantiere navale francese porta avanti nel frattempo anche il completamento di altre due unità dello stesso tipo che verranno consegnate entro aprile del 2022. Allo stesso cantiere il governo argentino ha acquistato anche un'unità usata del medesimo tipo già in funzione nella marina con il nome di Ara Bouchard. (segue) (Abu)