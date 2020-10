Difesa: Argentina, varata prima unità francese per la marina militare dotata di armamento Leonardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commessa d'acquisto delle quattro unità francesi era stata deliberata nel 2018 dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri per un totale di 319 milioni di euro. L'obiettivo dell'acquisto era quello di migliorare la vigilanza ed il controllo marittimo della Zona economica esclusiva (Zee), con un'estensione di oltre 1.1 milioni di chilometri quadrati. L'accordo di pagamento prevede un finanziamento del 100 per cento da parte di un pool di banche internazionali (Santander S.a., Credit Agricole Corporative and Investement Bank e Natixis) con pagamento a 5 anni al tasso di sconto ufficiale. Il pattugliatore Ara Bouchard, entrato in funzione lo scorso mese di marzo, è stato protagonista di numerose intercettazioni di pescherecci, soprattutto cinesi, sorpresi mentre operavano illegalmente nella Zee. La Camera argentina dell'industria peschiera ha denunciato una "situazione grave" e la presenza di "centinaia di imbarcazioni" straniere che operano in modo illegale nelle acque territoriali argentine. (Abu)