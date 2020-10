Ue: Bonomi, Europa da indirizzo di intervento preciso ma ci manca visione paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente l'Europa sta facendo l'Europa, dando agli Stati membri un indirizzo preciso su cui intervenire. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto oggi all'evento "Disegniamo il futuro" organizzato dall'Unione industriali di Varese. "Ad oggi tuttavia non vediamo una visione di lungo periodo ma un sommarsi di progetti più o meno interessanti, a cui manca una prospettiva di paese: all'Europa dobbiamo rispondere guardando non al dividendo elettorale ma ad una crescita di lungo periodo, che non significa solo intervenire ma anche affrontare i problemi strutturali del nostro paese come la demografia o la partecipazione delle donne al mondo del lavoro", ha detto. (Ems)