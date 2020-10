Germania-Russia: Navalnyj visita Berlino con i familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Aleksej Navalnyj è stato avvistato in visita nel centro di Berlino, in compagnia dei familiari e sotto scorta di quattro agenti dell'Ufficio federale di polizia federale (Bka). Dal 22 agosto scorso, Navalnyj era ricoverato presso la Charité, il policlinico universitario di Berlino, dopo essere stato colto da grave malore in Russia. Navalnyj aveva perso i sensi mentre era a bordo di un volo interno nel paese il 20 agosto scorso. Dopo aver ricevuto le prime cure presso l'ospedale di Omsk in Siberia, l'oppositore russo era stato trasportato in aereo a Berlino e ospedalizzato presso la Charité. Secondo i risultati degli esami effettuati dall'Istituto di farmacologia e tossicologia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) sui campioni prelevati da Navalnyj, il malore è stato causato da avvelenamento da agente nervino del gruppo Novichok. In una recente intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel”, Navalnyj ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di essere il mandante del tentato omicidio che ha subito. (Geb)