Romania: Commissione Ue approva per Tarom una garanzia statale di 19,3 milioni di euro

- La Commissione europea ha approvato oggi una garanzia statale del valore di circa 19,3 milioni di euro a favore della compagnia aerea statale Tarom. Lo si apprende da un comunicato stampa dell'esecutivo comunitario. La misura mira a risarcire la compagnia aerea per le perdite direttamente causate dalla pandemia di coronavirus e le restrizioni ai viaggi introdotte dalla Romania e da altri paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus tra il 16 marzo e il 30 giugno. La pandemia ha costretto Tarom a cancellare la maggior parte dei suoi voli di linea, il che ha gravemente compromesso il suo fatturato. Il sostegno statale assumerà la forma di garanzie statali. La Commissione ritiene che la misura adottata dalla Romania coprirà i danni direttamente legati alla pandemia di coronavirus. Una società di revisione indipendente verificherà che l'aiuto non superi il danno subito tra il 16 marzo e il 30 giugno. Dopo l'esame di audit, qualsiasi sostegno pubblico che Tarom ha ricevuto in merito ai danni subiti dovrà essere restituito. "Di conseguenza, il rischio di sovra-compensazione è escluso", secondo l'esecutivo comunitario. (segue) (Rob)