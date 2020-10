Romania: Commissione Ue approva per Tarom una garanzia statale di 19,3 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha inoltre ritenuto che la misura fosse proporzionata, poiché il risarcimento non eccedeva quanto necessario per coprire i danni. Per questi motivi, la Commissione ha concluso che la misura del governo romeno è in linea con le disposizioni sugli aiuti di Stato dell'Ue. Il 20 agosto, la Commissione europea ha annunciato di aver approvato una garanzia sul prestito di 62 milioni di euro per risarcire la compagnia aerea Blue Air per i danni subiti a seguito della pandemia Covid-19. In precedenza, il ministero dei trasporti, delle infrastrutture e delle comunicazioni di Bucarest ha lanciato in consultazione pubblica un progetto di ordinanza di emergenza che regola la garanzia da parte del Ministero delle finanze pubbliche di due prestiti bancari da concedere agli operatori aerei Tarom e Blue Air. "Al fine di garantire il rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, è previsto che la concessione degli aiuti di Stato individuali venga effettuata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione europea e alle condizioni previste dalla decisione del forum europeo", conclude il testo dell'ordinanza di emergenza pubblicata in precedenza dal ministero dei Trasporti romeno. (Rob)