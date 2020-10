Industria: Bonomi, bene apertura a Patto per l'Italia ma valutiamo i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con speranza l'apertura alla nostra proposta del Patto per l'Italia, ma bisognerà valutare i fatti. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto oggi all'evento "Disegniamo il futuro" organizzato dall'Unione industriali di Varese. "Chiamerò il governo e i sindacati ad essere proattivi nella realizzazione di questa iniziativa, mettendosi a disposizione e rinunciando magari ad un pezzo del proprio io in un'ottica d'insieme: purtroppo ci sono ancora segnali che dimostrano come nel paese ci sia chi vuole rimanere ancora a certe lobby e rendite di posizione", ha detto, aggiungendo che "le nostre imprese sono nel futuro e ogni giorno si trasformano per poter rimanere sui mercati, e auspichiamo che anche il paese nel suo insieme inizi a proiettarsi nel futuro". (Ems)