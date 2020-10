Maltempo: Gelmini, Costa chieda scusa ai sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in una nota afferma: "il ministro dell'Ambiente si scrolla di dosso ogni responsabilità e, di fatto, accusa i sindaci additandoli come presunti responsabili delle tragedie dovute al maltempo che hanno interessato la nostra Penisola in queste ore. Chi ricopre delicati ruoli di governo dovrebbe avere maggior buon senso, equilibrio e rispetto per le istituzioni. In questo caso Sergio Costa si rende protagonista di uno spiacevole svarione che non gli rende davvero onore. Il minimo che possa fare, è chiedere scusa a tutti i primi cittadini d'Italia".(Com)