- Svetlana Tikhanovskaja è arrivata a Berlino per una visita di lavoro di tre giorni. È quanto pubblicato sul canale Telegram dell'ex candidata alla presidenza. Tikhanovskaja. Incontrerà la cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro degli Esteri Heiko Maas. In apertura del viaggio, l'oppositrice ha visitato la parte del muro di Berlino dedicata alle proteste in Bielorussia. (Rum)