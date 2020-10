Trasporto aereo: 6 elicotteri Airbus H160 inclusi nel portafoglio ordini di Milestone Aviation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milestone Aviation e Airbus Helicopters hanno concordato di includere sei elicotteri Airbus H160 nel portafoglio ordini di Milestone. Lo riferisce un comunicato stampa. Gli elicotteri saranno destinati a una serie di missioni, tra cui il trasporto offshore e Ems, e la prima consegna è prevista nel 2023. Con 68 brevetti, l'H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus Helicopters volte a fornire ai passeggeri un comfort superiore grazie alle pale Blue Edge con impatto acustico ridotto e all'ottima visibilità esterna sia per i passeggeri che per i piloti, per non parlare delle caratteristiche di sicurezza aggiuntive fornite dalle funzioni di assistenza al pilota Helionix. Le dimensioni compatte dell'elicottero saranno un ulteriore vantaggio per l'atterraggio su piattaforme petrolifere e su eliporti ospedalieri.(Com)