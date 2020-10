Speciale energia: "Octopus Energy" promette creazione mille nuovi posti di lavoro nel comparto tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica britannica "Octopus Energy", considerata "l'ultimo unicorno britannico della Silicon Valley" (si definisce "unicorno" una start-up valutata più di un miliardo di dollari), ha promesso la creazione di mille nuovi posti di lavoro nel reparto tecnologico dell'azienda, come parte del proprio piano di rendere il Regno Unito "la Silicon Valley dell'energia". L'obiettivo di Octopus è quello di assumere neo laureati per permettere lo sviluppo della piattaforma di energia rinnovabile proprietaria, che ha permesso alla compagnia di divenire una di quelle con i tassi di crescita maggiori nel Regno Unito. Il primo ministro Boris Johnson ha commentato positivamente l'annuncio, appoggiando l'idea che il Regno Unito possa diventare un pioniere a livello mondiale nel campo delle energie pulite, creando allo stesso tempo "lavoro qualificato". Octopus è diventata un "unicorno" da quando la compagnia australiana "Origin" è entrata a far parte del consiglio dell'azienda, acquistando il 20 per cento della proprietà. Da allora, Octopus ha recentemente investito oltre 100 milioni di euro per entrare nel mercato statunitense, come parte del proprio obiettivo di raggiungere i 100 milioni di clienti nel mondo entro il 2027. (Rel)