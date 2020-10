Lombardia: Fontana, al territorio di Varese 160 milioni, di cui 38,4 già anticipati a Comuni e Provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato a Varese alla presentazione della seconda tappa del "Piano Lombardia", il programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro (per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi) con interventi da realizzare tra il 2020 e il 2023. Sono destinati al rilancio dell'economia, delle imprese e dei territori che hanno sofferto a causa dell'emergenza Covid. "Alla provincia di Varese - ha spiegato Fontana - vanno risorse per oltre 160 milioni di euro, di cui 38,4 già anticipati ai 138 Comuni e alla Provincia. Serviranno per finanziare 295 progetti di opere pubbliche presentati nell'ambito dello sviluppo sostenibile, dell'efficientamento energetico e dell'infrastrutturazione digitale. Sono tutti progetti che devono essere cantierabili entro il 31 ottobre. Oltre a ciò, il territorio di Varese ha beneficiato anche di 1.840.620 euro nell'ambito del bando 'Piccoli Comuni': fondi assegnati a 49 enti locali e a una Unione di Comuni. Altri 5.544.337 di euro provengono dal bando 'Dissesto' in difesa del suolo nel territorio dell'Insubria (con la provincia di Como) che ha interessato 46 progetti in quella di Varese; 1.285.714 euro del 'Fondo di sviluppo delle valli prealpine' sono destinati alle due Comunità montane; 3 milioni provengono dal bando 'Interventi emblematici maggiori promosso da Fondazione Cariplo'". (segue) (Com)