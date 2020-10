Lombardia: Fontana, al territorio di Varese 160 milioni, di cui 38,4 già anticipati a Comuni e Provincia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Alla serie di incontri che il presidente ha avuto con i sindaci del territorio e con gli esponenti delle categorie imprenditoriali, hanno partecipato anche l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, e coordinatore del Tavolo territoriale di Varese, Raffaele Cattaneo e consiglieri regionali e esponenti delle Istituzioni locali. "Inoltre - ha proseguito il presidente Fontana - entro il 2023 altri 122 milioni di euro saranno dedicati ad altri progetti di sviluppo del territorio, in base a un'agenda di impegni concreti con risorse e tempistiche certe e precise, a garanzia di territori e cittadini". "Nello specifico - è entrato nel dettaglio il governatore - parliamo di risposte a esigenze emerse nei Tavoli territoriali: Alptransit, che fa parte del corposo pacchetto della mobilità transfrontaliera e annovera la recente inaugurazione del tunnel di base del Monte Ceneri, cui vanno 15 milioni; la rete provinciale integrata di ciclovie che avrà 12 milioni; 11 vanno per le infrastrutture ferroviarie; 10 per il terminal intermodale di Busto Arsizio; 1,5 milioni per il raccordo A8-Varese centro; 930.000 euro per la bretella di Varese; 770.000 euro per il Piano d'Area di Malpensa puntando sul rilancio economico e produttivo dello scalo; 350.000 euro per l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (Aqst) Lago di Varese e 100.000 euro per lo sviluppo turistico che si aggiungono a quelli per la Via del Lucomagno, per l'AdP Casa Macchi a Morazzone".