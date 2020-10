Lombardia: Fontana, al territorio di Varese 160 milioni, di cui 38,4 già anticipati a Comuni e Provincia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tutto senza dimenticare - ha aggiunto il presidente Fontana - l'Accordo di Programma del Teatro di Varese, per il quale la Regione ha stanziato 20 milioni di fondi propri e che conta anche 9,425 milioni del Patto Lombardia; tra le opere, anche il terzo lotto dell'ospedale del Ponte di Varese, destinato a diventare 'Polo della mamma e del bambino' con lavori in più anni garantiti da contributo regionale. L'Asst Sette Laghi avrà già nel 2020 i fondi per la progettazione". "Particolare importanza per lo sviluppo territoriale avranno - ha detto ancora - le azioni per l'aeroporto e l'area di Malpensa, gli interventi per il risanamento del Lago di Varese che daranno seguito al recente riavvio dell'impianto ipolimnico di Biandronno, nonché il recupero delle aree dismesse, alla luce della nuova legge sulla rigenerazione urbana, e del loro recupero o bonifica. Nei 138 Comuni della provincia di Varese, 92 risultano avere zone produttive dismesse per un totale di 373 aree. Dal 2019 al 2020 si registra la crescita delle aree rigenerate (nel 2020 21 in più del 2019). Crescono anche i numeri delle aree in corso di rigenerazione (31 contro 24) e di quelle parzialmente rigenerate (11 rispetto alle 9 del 2019). Scendono quindi a 267, rispetto alle 297 censite nel 2019. Delle 373 aree produttive dismesse, 117 (il 31,4 per cento) sono interessate da processi di bonifica. Con 38 aree bonificate e 16 in corso di bonifica". (segue) (Com)