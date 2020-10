Lombardia: Fontana, al territorio di Varese 160 milioni, di cui 38,4 già anticipati a Comuni e Provincia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato una serie di risposte - ha aggiunto il presidente - a specifiche necessità per lo sviluppo complessivo del territorio, privilegiando la rapidità nell'erogazione dei fondi: la crisi morde e noi vogliamo far capire che le Istituzioni, la Regione Lombardia in primis, sono pronte per aiutare l'economia reale". Il 'Piano Lombardia', varato durante l'emergenza Covid e plasmato nelle settimane successive, è stato predisposto con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica e sociale, garantisce un impegno economico da parte della Regione e interessa tutti i settori di azione di Palazzo Lombardia. "Si tratta di un investimento senza precedenti in opere pubbliche che ha già generato oltre 3.000 progetti - ha specificato Fontana - i cui lavori saranno avviati entro il 31 ottobre. Quello di oggi è solo un inizio: dopo aver ascoltato nei Tavoli territoriali le voci di quanti lavorano, amministrano le nostre realtà, producono, il tour di presentazione del 'Piano Lombardia' rappresenta il momento per portare le prime risposte concrete, con l'impegno di incrementare gli interventi tra il 2021 e il 2023 con ulteriori risorse". "Abbiamo voluto anche compiere un grande sforzo verso la semplificazione per consentire a cittadini e imprese di ripartire con nuove energie lasciando liberare le idee con maggiore facilità. La Lombardia - ha concluso Fontana - è una comunità coesa: se tutti lavoreremo insieme torneremo ad essere punto riferimento non solo in Italia ma in Europa. Vogliamo che tutta la regione sia una 'smartland': ogni parte del nostro territorio deve avere uguali opportunità di sviluppo come tutte le altre. Milano è importante ma da sola, senza la Lombardia intorno, non potrebbe vantare i primati che le vengono riconosciuti". (Com)