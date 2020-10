Governo: Pacifico (M5s), doveroso voto contrario su proroga stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Marinella Pacifico, osserva che "come afferma il più prestigioso costituzionalista italiano Sabino Cassese, non si può prorogare lo stato di emergenza per incapacità. Le difese immunitarie della democrazia iniziano a scricchiolare paurosamente sotto ogni nuova proroga", aggiunge in una nota. "In tutti i Paesi occidentali o meglio in tutti i Paesi democratici, inclusa la tanto decantata Ungheria di Orban, i governi affrontano e risolvono problemi, anche complessi, con strumenti ordinari. Noi, anche in questo abbiamo stabilito un primato negativo. E dopo aver avuto, anche in questo un 'unicum', un premier che in due anni è riuscito a fare due governi con due maggioranze politicamente agli antipodi, ne sono certa, sarebbe in grado di farne partire anche un terzo con alleanze inedite", evidenzia. (segue) (Rin)