Governo: Pacifico (M5s), doveroso voto contrario su proroga stato emergenza (2)

- "Ma come dicevo, abbiamo anche un’altra peculiarità: l’uso prolungato dello 'stato di emergenza', che sembrerebbe oramai protrarsi fino al 31 gennaio 2021. Un anno", continua la senatrice Pacifico. "In pratica, per distribuire mascherine e banchi scolastici, si chiede al Parlamento l’ennesima torsione democratica. Si impone di nuovo di limitare la libertà d’impresa, si impone di nuovo la limitazione della mobilità, si impone di nuovo di restringere i diritti al lavoro. La mia responsabilità democratica - conclude la parlamentare - si ribella e il mio voto contrario appare sempre più doveroso. Innanzi ad una misura che, a mio avviso, tocca le corde del sentire democratico, non si può ricorrere al voto di appartenenza. Il processo democratico di un Paese, vale più della sopravvivenza di un governo. Questa nuova richiesta non aiuta a limitare il contagio, semmai non fa altro che strangolare la già asfittica ripartenza economica, imponendo giocoforza il ricorso successivo a forme di approvvigionamento economico europeo. Parlo del Mes, che inevitabilmente si concretizzerebbe subito. Forse l’unica vera esigenza di una parte di questo esecutivo". (Rin)