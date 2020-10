Sardegna: Regione, Ue riconosca presto stato insularità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna chiede a gran voce il riconoscimento dello status insulare da parte della Commissione europea e denuncia il grave ritardo sull'applicazione dell'articolo che definisce la condizione di insularità per tutte le isole periferiche. A ribadire la richiesta è la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, intervenendo in videoconferenza in rappresentanza del presidente, Christian Solinas, all'evento organizzato dall'ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna a Bruxelles, nell'ambito della Settimana europea delle regioni e delle città 2020. "L'Unione Europea e gli Stati membri sono chiamati a tenere in considerazione le problematiche e le esigenze specifiche delle regioni insulari – ha detto Zedda - È necessaria l'adozione di una clausola di insularità che mitighi l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato in tutti i settori strategici, quali trasporti, connettività digitale, reti energetiche e gestione delle risorse naturali. Attraverso un'azione comune di tutte le regioni insulari si possono determinare iniziative coerenti e adeguate che salvaguardino e tutelino i territori periferici dagli svantaggi nell'ambito della politica dell'UE. Alla luce di ciò le politiche dell'Ue devono essere calibrate su particolari sfide territoriali, impedendo in tal modo possibili disparità di trattamento derivanti dall'attuazione della medesima politica in contesti territoriali diversi". (segue) (Rsc)