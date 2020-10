Sardegna: Regione, Ue riconosca presto stato insularità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La condizione di insularità è fonte di gravi svantaggi strutturali, naturali e permanenti che si ripercuotono sui cittadini e le imprese del territorio. Tali svantaggi si traducono in vincoli, diseconomie e fallimenti del mercato che non consentono competitività al pari delle altre regioni", ha voluto rimarcare la vicepresidente Zedda al termine della riunione. "La nostra Isola non vuole vivere la condizione di status privilegiato - ha concluso l'esponente dell'esecutivo regionale sardo - ma semplicemente vuole rivendicare il diritto di eguaglianza sostanziale, in primis il diritto alla mobilità, che l'attuale normativa rispetta solo formalmente". (Rsc)