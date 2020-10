Sicilia: Sciotto (Fapi), non è il momento delle polemiche, bonus è utile alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, "il differimento di qualche giorno dell'avvio del bonus Sicilia è stata una decisione saggia. Non è il momento delle sterili polemiche, ma quello della responsabilità per far ripartire la crescita". Il leader della Fapi aggiunge in una nota: "Si superino le difficoltà organizzative, ma l'iniziativa assunta dalla Regione resta lodevole e di fondamentale importanza, proprio in una fase assai delicata dell'economia dell'isola. Stanziare 125 milioni di euro per le aziende del territorio, riconoscendo a queste fino a 35 mila euro a fondo perduto per i danni subiti a causa del Covid, rappresentano una boccata d'ossigeno fondamentale in particolare le aziende impegnate nel comparto del turismo". Secondo Sciotto, "non è la prima volta che le piattaforme informatiche utilizzate dalla Pubblica amministrazione per l'inoltro delle domande, con il sovraccarico di utenti, evidenziano problemi di gestione, pertanto - conclude - invitiamo tutti ad abbassare i toni e a guardare alla sostanza dei provvedimenti messi in campo dalla regione Sicilia". (Com)