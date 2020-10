Cooperazione: domani ad Amman seminario virtuale sul turismo culturale sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Cooperazione Italiana e il Turismo Culturale Sostenibile come opportunità di sviluppo locale nel quadro dell’Agenda 2030 in Giordania”: questo il titolo del webinar organizzato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) di Amman, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Giordania, nel quadro del Festival dello sviluppo sostenibile 2020. Lo riferisce oggi un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica d'Italia nel Regno hascemita. Il seminario virtuale che si terrà domani, 6 ottobre, vedrà la partecipazione di rappresentanti di università italiane ed istituzioni giordane coinvolte nella gestione del patrimonio e nelle attività promosse dalla Cooperazione italiana, dal ministero del Turismo alla Commissione per la gestione del sito di Petra, al Dipartimento per le antichità. “Da questo evento – ha dichiarato l’ambasciatore Fabio Cassese – ci attendiamo contributi importanti sul ruolo che cultura e turismo rivestono nel contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite e nella promozione di crescita e sviluppo attorno al tema della cultura, delle tradizioni e del patrimonio culturale. Un tema ancora più importante alla luce delle sfide poste dalla pandemia”. La collaborazione Italia e Giordania mira infatti a creare e migliorare la capacità di gestire in maniera sostenibile la ricchezza e la fragilità dei siti archeologici, perché tutti gli operatori siano pronti alla ripresa dei flussi turistici. L’evento punta a valorizzare le buone pratiche realizzate nel Paese nell’ambito degli interventi promossi dalla Cooperazione italiana, in particolare nel nesso tra cultura, patrimonio culturale, sostenibilità e turismo. Sarà discusso tra l’altro l’impatto del turismo sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile della diversità culturale. (Com)