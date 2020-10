Bielorussia-Germania: Tikhanovskaya elogia Merkel, "appoggia nostra lotta per libertà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel appoggia la “lotta per la libertà” di quanti in Bielorussia si oppongono al presidente Aleksandr Lukashenko. È quanto affermato nel corso di un'intervista rilasciata oggi al settimanale “Der Spiegel” da Svetlana Tikhanosvkaya, candidata a capo dello Stato della Bielorussia alle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso, vinte da Lukashenko mediante presunti brogli. In esilio volontario a Vilnius, Tikhanovskaya sarà domani, 6 ottobre, a Berlino per incontrare Merkel e il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. (Geb)