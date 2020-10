Russia-Usa: ministro Esteri Lavrov, Washington usa coronavirus per regolare i conti con i concorrenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno cercando di sfruttare la pandemia di coronavirus per regolare i conti con i loro concorrenti geopolitici. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di un incontro con i membri dell'Associazione delle imprese europee in Russia (Aeb). Secondo quanto dichiarato da Lavrov, la pandemia ha evidenziato l'interdipendenza di tutti gli Stati. "La pandemia ha dimostrato ancora una volta che in un mondo globalizzato è impossibile scrollarsi di dosso problemi di natura transfrontaliera. Alcuni dei nostri colleghi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, stanno cercando di sfruttare l'attuale crisi del coronavirus per promuovere ancora più insistentemente i loro interessi egoistici, per regolare i conti con i concorrenti geopolitici", ha dichiarato Lavrov. (Rum)