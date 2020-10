Lombardia: Cattaneo, da Regione piano per esigenze del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono soldi calati dall'alto, ma fondi che permettono la realizzazione di progetti e opere la cui importanza e urgenza è emersa nel lavoro del tavolo territoriale di Varese e nei sottotavoli che coordino". Lo dichiara l'assessore all'ambiente e clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha commentato la presentazione del 'Piano Lombardia' per la provincia di Varese. "A Varese - ha ricordato l'assessore - abbiamo lavorato in stretta sinergia con il territorio, con la sussidiarietà e la modalità dell'ascolto che, da sempre, caratterizzano Regione Lombardia. E questo sia nel tavolo generale sia nei tre sottotavoli specifici sulle infrastrutture, sullo sviluppo economico e quello dedicato al territorio e all'ambiente. In quelle sedi abbiamo condiviso le priorità. Insieme alla Provincia, alla camera di Commercio e ai sindacati. Ecco, questo 'Piano Lombardia' per il nostro territorio riprende queste priorità e tiene conto di valutazioni fatte nei Tavoli". (segue) (Com)