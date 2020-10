Lombardia: Cattaneo, da Regione piano per esigenze del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crescita e lo sviluppo economico del territorio di Varese - ha proseguito Cattaneo - sono temi importanti. La provincia di Varese è stata sempre eccellente nei settori manifatturieri e anche in quelli avanzato come, per esempio, quello dell'aerospazio. Però, la sfida che oggi abbiamo di fronte è la transizione verso la sostenibilità, l'economia circolare, l'energia da fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile. Ecco, in tutti questi nuovi ambiti mi fa piacere costatare come sia ai tavoli territoriali che negli incontri odierni è emersa la consapevolezza delle nostre imprese e delle nostre Istituzioni locali che bisogna investire. Ovvero, che la nostra provincia deve essere all'avanguardia anche in queste sfide". "Vedo la volontà di ripartire e fare cose nuove - ha sottolineato - e questo è il segno che un territorio come il nostro di Varese ha recepito i messaggi economici per lo sviluppo del futuro". "Dunque come Regione, che io rappresento come assessore all'ambiente e clima - ha concluso Cattaneo - accompagneremo questa transizione che è assolutamente prioritaria che ci sia e che vede Varese e provincia protagonisti". (Com)