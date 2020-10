Grecia: coronavirus, governo annulla parate per il 28 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha annullato le parate militari e studentesche durante la Festa nazionale del 28 ottobre a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha confermato il portavoce del governo greco, Stelios Petsas, in conferenza stampa. Le parate si svolgono in occasione dell'anniversario del 28 ottobre del 1940 del rifiuto della Grecia di allearsi con le potenze dell'Asse nella Seconda guerra mondiale, noto come "Ochi Day". “Non c'è spazio per l'autocompiacimento poiché la situazione potrebbe facilmente cambiare", ha detto Petsas. (Gra)