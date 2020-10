Imprese: Centemero (Lega), fusione Sia-Nexi traguardo importante per innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato Giulio Centemero, capogruppo della Lega in commissione Finanze alla Camera, "la transizione digitale del Paese compie oggi un passo importante, e lo fa in un settore altamente strategico quale quello dei pagamenti elettronici. La fusione tra Sia e Nexi - continua il parlamentare in una nota - rappresenta un traguardo importante per l'Italia. Sono certo che questo nuovo soggetto potrà competere senza timori nel panorama internazionale, candidandosi ad essere modello per gli altri Paesi nel campo dei pagamenti digitali. L'obiettivo, ora, sarà conquistare la leadership a livello europeo e internazionale: Sia e Nexi, mettendo a fattor comune la loro expertise, le loro tecnologie, potranno riuscirci senza difficoltà". Centemero, poi, osserva che "la fusione porterà vantaggi indubbi al sistema Paese in termini di ancora maggiore rapidità, trasparenza, sicurezza delle transazioni per imprese private, Pubblica amministrazione, singoli cittadini. Guardiamo da oggi al mondo fintech con un asset in più: un traguardo più vicino, ma anche altri obiettivi di più lungo periodo da fissare, nella consapevolezza - conclude il deputato - di disporre del primo, vero, campione dei pagamenti digitali oltre che di un consolidato ecosistema tutto italiano".(Com)