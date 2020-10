Russia-Francia: colloquio telefonico fra ministri Esteri Lavrov e Le Drian su caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha discusso con l'omologo francese Jean-Yves Le Drian sullo stato di avanzamento delle indagini sul caso relativo al presunto avvelenamento di Aleksej Navalnyj e sulle questioni sollevate dalla Federazione Russa al riguardo, anche nei confronti di Parigi. Lo ha dichiarato in conferenza stampa lo stesso Lavrov. "Oggi ho parlato al telefono con il mio collega francese e gli ho chiesto perché non hanno risposto alla nostra richiesta, inviata dall'ufficio del procuratore generale, in merito alle analisi di Navalnyj", ha dichiarato Lavrov. (Rum)