Governo: Rizzotti (FI), pieno sostegno a Casellati

- Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, offre "pieno sostegno" alla presidente del Senato Elisabetta per l'intervista rilasciata al Corriere della Sera", nella quale invita il governo a fare chiarezza sullo stato di emergenza determinato dal coronavirus. "Probabilmente al capogruppo Perilli non è ben chiaro il concetto di libertà di parola ed espressione, forse è abituato male con la gestione interna al suo movimento dove si parla solo se espressamente autorizzati dal capo e si risponde sempre 'sì signore' ad ogni comando - sottolinea in una nota Rizzotti -. Nel mondo reale, evidentemente, funziona in maniera diametralmente opposta, ognuno di noi ha diritto di parola e ha un pensiero che può esprimere, condivisibile o meno, così come ha fatto il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che da stamattina si trova sotto un fuoco incrociato da parte di tutta la maggioranza con la sola colpa di aver espresso critiche e perplessità nei confronti della gestione di questa delicata fase. C'è anche chi, non riuscendo ad accettare nessun tipo di critica ha anche detto che la Casellati non dovrebbe esprimere opinioni in quanto seconda carica dello stato e quindi figura super partes, dimenticandosi del fatto che non è stata espressa un'opinione in merito a un fatto di cronaca politica ma ad un fatto epocale che ha portato anche tutte le altre alte cariche dello stato ad esporsi e pronunciarsi. Fuori luogo e inaccettabili saranno altri, in sto con il presidente."(com)