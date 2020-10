Agricoltura: Palumbo (Pd), auguri di buon lavoro a Mario Ciarla, nuovo presidente Arsial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio sarà guidata da Mario Ciarla. In Commissione Ambiente settimana scorsa, infatti, è stato ufficializzato il nome del nuovo presidente del Cda di Arsial. "Auguri di buon lavoro e congratulazioni a Mario Ciarla, per il suo nuovo incarico di presidente dell'Arsial. Sono convinto che Ciarla saprà mettere a disposizione la sua esperienza e professionalità in questo nuovo importante ruolo". Lo dichiara in una nota il consigliere Pd del Comune di Roma, Marco Palumbo. (Com)