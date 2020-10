Speciale energia: Patuanelli, Italia può diventare un hub per l'idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi l'idrogeno è una tecnologia che non è ancora maturata, ma che può farlo in fretta. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante la sua audizione in commissione Industria al Senato. "Dobbiamo capire quale tipo di idrogeno vogliamo, e credo sia evidente la necessità di portare la produzione verso l'idrogeno verde: grazie alla fonte fotovoltaica l'Italia ha le potenzialità per diventare un hub per la distribuzione delle nuove energie, ma serve una politica forte che incentivi fortemente l'autoproduzione e il consumo energetico", ha spiegato, aggiungendo che sostenendo le comunità energetiche e un processo di efficientamento si potranno raggiungere gli obiettivi del Pniec prima del previsto. (Ems)