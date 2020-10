Speciale energia: Rampelli (Fd'I), indispensabile piano di sostituzione edilizia, via da fiumi e coste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ormai decenni che ci battiamo per un gigantesco piano di demolizione e ricostruzione edilizia, per liberare fiumi e coste dalla cementificazione selvaggia che ha travolto il territorio italiano rendendolo ancora più fragile. E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia intervenendo ad Agorà sul dissesto idrogelogico. "Oggi, con i cambiamenti climatici, la mancanza di manutenzione e la penuria di risorse economiche trasferite ai Comuni e con lo smantellamento della Forestale, ci troviamo davanti a un'emergenza senza precedenti che rende l'Italia la nazione dell'Ue con maggiore rischio idrogeologico. Il Recovery Fund, almeno nella relazione che ci è stata trasmessa alle Camere, parla molto di green economy con ampio spazio dedicato all'energia. Il dissesto idrogeologico è appena accennato", aggiunge, secondo cui occorre precisare che, se s'intende fare le cose sul serio e in questa direzione occorre arrestare l'ennesima crociata demagogica di certo ambientalismo salottiero per il 'consumo di suolo zero'. "Per delocalizzare le cubature e liberare corsi d'acqua e coste il territorio scadente va trasformato, altrimenti si fanno solo petizioni di principio e non s'interviene mai sulle aberrazioni cumulate negli anni della speculazione selvaggia e dell'inurbamento", conclude Rampelli. (Rin)