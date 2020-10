Usa: l’emergenza Covid complica la nomina della giudice della Corte suprema scelta da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi dell’emergenza coronavirus rischia di complicare la serrata tabella di marcia fissata dal Partito repubblicano per l’approvazione della nomina di Amy Coney Barrett come nuova giudice della Corte suprema degli Stati Uniti. Lo scrive oggi il quotidiano online “The Hill”, dopo che nei giorni scorsi sono stati contagiati il presidente Donald Trump, la first lady Melania e diversi esponenti di spicco del Partito repubblicano che la scorsa settimana hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della Coney Barrett. I Repubblicani, infatti, hanno sei senatori assenti questa settimana: tre perché risultati positivi al test del Covid-19, tre perché costretti a lavorare da remoto a causa di una potenziale esposizione al virus. Tra questi, quattro fanno parte della commissione Giustizia del Senato, la stessa presso la quale dovrebbero tenersi le audizioni della Barrett e che successivamente dovrebbe rinviare all’aula la nomina della giudice. I senatori Thom Tillis e Mike Lee hanno annunciato venerdì scorso il loro contagio, mentre Ted Cruz e Ben Sasse dovranno lavorare in remoto fino al 12 ottobre, giorno di inizio delle audizioni della Barrett. (segue) (Nys)