Usa: l’emergenza Covid complica la nomina della giudice della Corte suprema scelta da Trump (2)

- L’obiettivo del Partito repubblicano è di votare in commissione la nomina della Barrett il 22 ottobre prossimo, prima di procedere con il voto dell’aula entro il 3 novembre, data delle elezioni. “La commissione Giustizia del Senato si riunirà il 12 ottobre, data fissata dal presidente (Lindsey) Graham per l’inizio delle audizioni per la giudice Amy Coney Barrett”, ha annunciato in un comunicato il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell. Graham, da parte sua, ha ricordato su Twitter che i senatori che vorranno partecipare alle audizioni in remoto potranno farlo. Tuttavia, il leader della minoranza democratica Charles Schumer ha chiesto il rinvio delle audizioni. “Mitch McConnell sembra voler affrettare le audizioni di Amy Coney Barrett nonostante tre senatori abbiano il Covid e nonostante egli stesso abbia detto che non è sicuro convocare il Senato in sessione. Non ha senso”, ha affermato il senatore Dem. Per bloccare la nomina della giudice Barrett i Democratici avranno bisogno dell’aiuto (al momento improbabile) di almeno quattro senatori repubblicani, ma grazie alle assenze per Covid potrebbero impedire di fissare per il 22 ottobre il voto in commissione. Lee e Tillis possono infatti esprimere un voto su delega, che tuttavia non è conteggiato se in grado di cambiare l’esito della votazione. “Abbiamo molte opzioni procedurali sia per quanto riguarda il voto in commissione che per quanto riguarda quello in aula. Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione”, ha promesso Schumer. (Nys)