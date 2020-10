Anpi: Bombardieri (Uil), da Nespoli prezioso impegno sociale e civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, esprime "sincero cordoglio, a nome di tutta la Uil, per la scomparsa di Carla Nespolo, primo presidente donna dell'Anpi. Nespolo - continua in una nota - ha dato forza e continuità ai valori della Resistenza e ha esaltato i principi della democrazia, della libertà e dell'eguaglianza sociale. Ha sempre manifestato vicinanza al mondo del lavoro e la Uil, dunque, la ricorderà per il suo prezioso impegno sociale e civile". (Com)